السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على القيادة الرشيدة -أيدها الله- والمملكة تنعم بالأمن والاستقرار والرُّقي.

// انتهى //

21:51ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيده على القيادة الرشيدة -أيدها الله- والمملكة تنعم بالأمن والاستقرار والرُّقي.// انتهى //21:51ت م0188

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