السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الخرج 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموّه الله سبحانه أن يديم على القيادة الرشيدة -أيدها الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا الغالية ويديم عليها الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

21:48ت م

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الخرج 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل سموّه الله سبحانه أن يديم على القيادة الرشيدة -أيدها الله- موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا الغالية ويديم عليها الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:48ت م0187

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