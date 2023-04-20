السعودية اليوم / محافظ البنك المركزي السعودي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار معاليه إلى الاهتمام والعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما من مختلف أرجاء العالم، وتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كافة الخدمات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك بكل يسر وسهولة، داعيًا الله أن يحفظ القيادة الحكيمة ويعزها لما فيه عزة الوطن والإسلام والمسلمين.

// انتهى //

21:27ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيده أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة على الوطن قيادةً وشعبًا.وأشار معاليه إلى الاهتمام والعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما من مختلف أرجاء العالم، وتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كافة الخدمات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي في شهر رمضان المبارك بكل يسر وسهولة، داعيًا الله أن يحفظ القيادة الحكيمة ويعزها لما فيه عزة الوطن والإسلام والمسلمين.// انتهى //21:27ت م0179

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