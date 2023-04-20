شكرا لقرائتكم دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت عدة دول عربية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر ومن بينها السعودية والإمارات ومصر.

من جهتها، أعلنت المحكمة العليا بالمملكة أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

كما أعلنت كل من مصر والإمارات وقطر والبحرين واليمن والعراق والكويت والأردن ولبنان أن اليوم هم المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك .