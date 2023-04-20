شكرا لقرائتكم إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تكتمل فرحة العيد كل عام بالزيارات العائلية المتبادلة وتوزيع الحلويات الفاخرة، حيث تعلن بداية مراسم الفرح في كل بيت وحارة من خلال تقديمها للزوار من الرجال والنساء وكذلك للمعايدين من الأطفال.

وتشهد محالات بيع الحلويات في منطقة عسير إقبالًا كبيرًا من المشترين، وتتنافس هذه المحالات في ابتكار وسائل العرض والبيع والتغليف بطرق جاذبة مع تنوع من الأصناف والأشكال والأحجام التي توافق مختلف الأذواق، في مقابل ذلك انتشرت في وسط مدينتي أبها وخميس مشيط بسطات مؤقتة لبيع الحلويات تقدم بضاعتها من شركات وطنية متخصصة وبأسعار تبدأ من عشرة ريالات للكيلو ولا تتجاوز في غالبية المعروضات الخمسين ريالاً.

تقديم الحلويات

ولا يقف تقديم حلويات العيد على اختيار نوعها فقط بل أصبح من الضروري اقتناء آنية مخصصة لها تضفي لها بريقًا في العرض والتقديم للزوار، وتختلف أشكالها من الزجاج والكريستال والخشب وأوانٍ حديدية مذهبة متشكلة في نماذج متنوعة، ويفضل البعض تقديم الحلويات من خلال صناديق مغلفة ومزينة لتعطي انطباعًا عن مستوى فخامتها وفرحة العيد الذي تتجلى فيه أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي.