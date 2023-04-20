الجمعة أول أيام عيد الفطر في هذه الدول

أعلنت عدة دول عربية، مساء الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

السعودية

قالت المحكمة العليا السعودية إن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

البحرين

كما أعلنت البحرين أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر.

قطر

لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

تركيا

أعلنت تركيا أنّ غدا الجمعة 20 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.