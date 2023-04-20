غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي" جاءنا من المحكمة العليا ما يلي : القرار رقم ( 169 / هـ ) وتاريخ 29 / 9 / 1444هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ الموافق 23 / 3 / 2023 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر : أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 10 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21 / 4 / 2023 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.



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