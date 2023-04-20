السعودية اليوم / حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين بميناء مدينة طنجة المغربية



الرباط 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

تمكن الأمن والجمارك المغربيان بالميناء المتوسطي لمدينة طنجة المغربية اليوم، من حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين داخل حاوية بحرية للأسماك المجمدة، كانت قادمة من أحد موانئ أمريكا الجنوبية، ومتجهة نحو السواحل الإسبانية.

وأوضح بيان لمصالح الأمن المغربي أن إجراءات التفتيش لازالت جارية من أجل إخضاع هذه الشحنة لعملية الوزن النهائي، في حين تم فتح بحث قضائي للكشف عن أفراد الشبكة الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في هذه المحاولة، سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية.

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19:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.