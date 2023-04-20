السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



جيزان 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

وقال "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم –يحفظكم الله– خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1444هـ, سائلاً المولى – عز وجل – أن يديم على مقامكم سيدي موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأن يبقيكم ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.

كما رفع سمو أمير جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى//

19:47ت م

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جيزان 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.وقال "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم –يحفظكم الله– خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1444هـ, سائلاً المولى – عز وجل – أن يديم على مقامكم سيدي موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأن يبقيكم ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.كما رفع سمو أمير جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، معرباً عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى//19:47ت م0138

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