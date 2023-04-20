

حائل 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444 هـ.

وقال: "أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة ومقامكم الكريم بأتم التوفيق وبلادنا بخير ونماء في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، سائلاً الله أن يٌعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وبلادنا ترفل بالخير والرخاء والشموخ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم - حفظهما الله - .

// انتهى //

19:37ت م

0129



حائل 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444 هـ.وقال: "أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة ومقامكم الكريم بأتم التوفيق وبلادنا بخير ونماء في ظل قيادتكم الحكيمة".كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بحلول عيد الفطر المبارك 1444 هـ .وأعرب سموه عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، سائلاً الله أن يٌعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وبلادنا ترفل بالخير والرخاء والشموخ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم - حفظهما الله - .// انتهى //19:37ت م0129

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.