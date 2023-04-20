السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



الباحة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة- التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وقال سموه : "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم ".

كما قدم سمو أمير منطقة الباحة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من سموكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-" .

//انتهى//

19:35ت م

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الباحة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة- التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .وقال سموه : "أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مقامكم الكريم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم ".كما قدم سمو أمير منطقة الباحة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من سموكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-" .//انتهى//19:35ت م0121

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