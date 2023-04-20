السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك



سكاكا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة ، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "يطيب لي أن أرفع أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله-، سائلاً العلي القدير أن يضاعف الأجر والثواب للصائمين والمعتمرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء عباداتهم بيسر وسهولة، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان والنماء والتطور في ظل القيادة الحكيمة".

ودعا سمو أمير منطقة الجوف المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، والوطن الغالي في عِـزٍّ ورفعـة، والجميع بخير وصحة وسلامة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما .

// انتهى //

19:34ت م

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سكاكا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة ، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - يحفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.وقال سموه: "يطيب لي أن أرفع أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله-، سائلاً العلي القدير أن يضاعف الأجر والثواب للصائمين والمعتمرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء عباداتهم بيسر وسهولة، وأن يُديم على بلادنا الأمن والأمان والنماء والتطور في ظل القيادة الحكيمة".ودعا سمو أمير منطقة الجوف المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، والوطن الغالي في عِـزٍّ ورفعـة، والجميع بخير وصحة وسلامة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما .// انتهى //19:34ت م0119

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