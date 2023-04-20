السعودية اليوم / "سدايا" تُمكّن الجهات الحكومية من تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أسهمت الهيئة

وعملت سدايا مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام "القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة" على وضع شراكة استراتيجية لتطوير عدد من الخوارزميات الهادفة إلى تحسين الخدمة المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي وذلك في إطار ما يجده الحرمان الشريفان من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتقدم "سدايا" الدعم التقني في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، والصالة رقم 1 في المطار الجديد، والصالة الشمالية لتسهيل مهام القطاعات الأمنية على مدار الساعة من أجل ضمان تنفيذ إجراءات دخول القادمين عبر المنافذ الجوية لمدينة جدة والتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وغيرها من المنافذ البرية والجوية.

ويتابع فريق سدايا التقني سير العمل في هذه المواقع دون انقطاع ويقف على الأعطال ويعالجها في وقتها مع الاعتماد على تقنيات متطورة لرصد حالة الأنظمة والشبكات التي تعمل، وتدريب الجهات المشاركة في خدمة المعتمرين والمصلين على استخدام أجهزة "بنان" طيلة موسم العمرة إلى جانب تقديم خدمات البيانات والصيانة لغرفة عمليات الحرم المكي المعنية بالنواحي الأمنية للمعتمرين والمصلين وتشغيل المواقع الموسمية لقيادات الأجهزة الأمنية المشاركة بمهمة العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وفي السياق ذاته عملت سدايا مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق مذكرة تفاهم مشتركة وُقعت بينهما عام 2021م على توفير الحلول وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية الذكية والآمنة لإبراز الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشملت المذكرة العمل على عدة مشاريع تشمل المساهمة في رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة في الحرمين الشريفين، وتقديم الدعم الفني والتقني في الشبكة الحكومية الآمنة مع تقديم التدريب والتطوير والاستشارات في مجال البيانات وتقنية المعلومات، وتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين.

كما تواصل "سدايا" أدوارها خلال موسم العمرة في رمضان من خلال تطبيق (توكلنا خدمات) الذي يُمكن من خلاله إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطن والمقيم والزائر إلى المملكة مع استعراض الطاقة الاستيعابية للحجوزات وإعادة جدولة التصاريح مع تقديم خدمة أبلغني عند توفر الحجوزات لليومين القادمين بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة من خلال بوابة المناسك، كما يتيح التطبيق تصفح المصحف الشريف واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث يمكن استعراض بطاقة تصريح دخول الاعتكاف للمعتكفين في المسجد الحرام عبر التطبيق.

وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وانطلاقاً من دور "سدايا" كمُمكّن وطني لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات فقد تم تطوير حلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي عمل على تطويرها كفاءات وطنية شابة أسهمت جهودها في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام من خلال حلول تنظيم وإدارة الحشود بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وأتاحت هذه الخدمة إحصاء عدد الحشود عند بوابات الحرم لمعرفة عدد الداخلين والمغادرين وعند سطح المطاف وساحات الحرم بهدف إدارة السعة الاستيعابية للحرم، وتوزيع المصلين في الساحات بشكل فعال، فضلاً عن رصد السلوكيات والتعرف عليها بهدف تنظيم سير المعتمرين والمصلين والحد من أي تعطيل للحركة قد يحدث مع ضمان رفع مستوى السلامة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ودعم سرعة اتخاذ القرار لرجال أمن الحرم المكي وتوجيه فرق الإسعاف عند الحاجة.

// انتهى //

18:50ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأسهمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مع الجهات الحكومية المختصة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ وذلك بتقديم عدد من الخدمات المزوّدة بأحدث التقنيات المستخدم فيها الذكاء الاصطناعي من خلال فريق تقني وفني يعمل على مدار الساعة في متابعة الأمور التقنية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.وعملت سدايا مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام "القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة" على وضع شراكة استراتيجية لتطوير عدد من الخوارزميات الهادفة إلى تحسين الخدمة المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي وذلك في إطار ما يجده الحرمان الشريفان من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.وتقدم "سدايا" الدعم التقني في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، والصالة رقم 1 في المطار الجديد، والصالة الشمالية لتسهيل مهام القطاعات الأمنية على مدار الساعة من أجل ضمان تنفيذ إجراءات دخول القادمين عبر المنافذ الجوية لمدينة جدة والتوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وغيرها من المنافذ البرية والجوية.ويتابع فريق سدايا التقني سير العمل في هذه المواقع دون انقطاع ويقف على الأعطال ويعالجها في وقتها مع الاعتماد على تقنيات متطورة لرصد حالة الأنظمة والشبكات التي تعمل، وتدريب الجهات المشاركة في خدمة المعتمرين والمصلين على استخدام أجهزة "بنان" طيلة موسم العمرة إلى جانب تقديم خدمات البيانات والصيانة لغرفة عمليات الحرم المكي المعنية بالنواحي الأمنية للمعتمرين والمصلين وتشغيل المواقع الموسمية لقيادات الأجهزة الأمنية المشاركة بمهمة العمل خلال شهر رمضان المبارك.وفي السياق ذاته عملت سدايا مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق مذكرة تفاهم مشتركة وُقعت بينهما عام 2021م على توفير الحلول وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية الذكية والآمنة لإبراز الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشملت المذكرة العمل على عدة مشاريع تشمل المساهمة في رفع مستوى الخدمات الرقمية المقدمة في الحرمين الشريفين، وتقديم الدعم الفني والتقني في الشبكة الحكومية الآمنة مع تقديم التدريب والتطوير والاستشارات في مجال البيانات وتقنية المعلومات، وتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي في الحرمين الشريفين.كما تواصل "سدايا" أدوارها خلال موسم العمرة في رمضان من خلال تطبيق (توكلنا خدمات) الذي يُمكن من خلاله إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطن والمقيم والزائر إلى المملكة مع استعراض الطاقة الاستيعابية للحجوزات وإعادة جدولة التصاريح مع تقديم خدمة أبلغني عند توفر الحجوزات لليومين القادمين بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة من خلال بوابة المناسك، كما يتيح التطبيق تصفح المصحف الشريف واتجاه القبلة ومواقيت الصلاة لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث يمكن استعراض بطاقة تصريح دخول الاعتكاف للمعتكفين في المسجد الحرام عبر التطبيق.وتحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وانطلاقاً من دور "سدايا" كمُمكّن وطني لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات فقد تم تطوير حلول قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي عمل على تطويرها كفاءات وطنية شابة أسهمت جهودها في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام من خلال حلول تنظيم وإدارة الحشود بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.وأتاحت هذه الخدمة إحصاء عدد الحشود عند بوابات الحرم لمعرفة عدد الداخلين والمغادرين وعند سطح المطاف وساحات الحرم بهدف إدارة السعة الاستيعابية للحرم، وتوزيع المصلين في الساحات بشكل فعال، فضلاً عن رصد السلوكيات والتعرف عليها بهدف تنظيم سير المعتمرين والمصلين والحد من أي تعطيل للحركة قد يحدث مع ضمان رفع مستوى السلامة لضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ودعم سرعة اتخاذ القرار لرجال أمن الحرم المكي وتوجيه فرق الإسعاف عند الحاجة.// انتهى //18:50ت م0098

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.