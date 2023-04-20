شكرا لقرائتكم قائد رؤاة مرصد تمير: أجواء صافية ومبشرة لرصد هلال شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش، أن هناك مؤشرات إيجابية لرؤية هلال شهر شوال، لافتًا إلى أن 10 دقائق فقط كافية لرصد الهلال بعد الغروب.

أجواء صافية

وقال البرغش في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن هناك سحبًا بسيطة في الغرب، وهذا ما يمنع أن تكون رؤية الهلال متقطعة بالنسبة للغيوم، مؤكدًا أن الأجواء صافية وهذا مؤشر إيجابي.

وأوضح أن الشمس ستغيب في مرصد تمير في تمام الساعة 6:21 دقيقة، ويمكث بعدها الهلال فوق الأفق لمدة 23 دقيقة.

ولفت إلى أن سرعة الرياح لا تؤثر في الرؤية، فاتجاهها اليوم شمالية شرقية.

وأضاف أن هناك في المرصد 4 مترائين و11 متدربًا، مؤكدًا أن 10 دقائق تكفي لرصد الهلال.

رؤية هلال شوال

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.