شكرا لقرائتكم %56 من الأسر السعودية يقضون العيد مع عائلاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي) التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، استطلاعًا عن قضاء وقت العيد

وقد أجري الاستطلاع تلفونيًا على عينة عشوائية بلغ حجمها 1955 مواطنًا ومواطنة، كانت نسبة الذكور منهم 44% والإناث 56%.

قضاء صباح العيد

وفيما يخص كيفية قضاء صباح العيد، أفاد 56% من العينة أنهم سيقضونه مع عائلتهم الصغيرة (الوالدين، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الإخوة والأخوات).

فيما قال 36% منهم أنهم سيقضونه في تجمع عائلي كبير. وقال 4% منهم إنهم سيكونون في مقار أعمالهم صبيحة العيد. أما الـ4% الباقون فأفادوا بتفضيلهم النوم صبيحة العيد، حتى لا تتأثر برامج نومهم إن هم واصلوا السهر لمنتصف النهار.

كيفية الاحتفال

أما عن كيفية الاحتفال الأشمل بالعيد، فقد قال 72% من العينة أنهم سيحتفلون من خلال التجمع في استراحة أو مزرعة تضم عددًا واسعًا من الأقارب، كالأعمام أو الأخوال وأبنائهم. وقال 20% أنهم سيشاركون في الفعاليات التي ستقيمها مدنهم بهذه المناسبة وسيشارك 4% من العينة في فعاليات تقام في مدن أخرى فيما عزم 4% من العينة على السفر خارج المملكة خلال أيام عيد الفطر.