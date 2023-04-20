

واشنطن 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما في أوكلاهوما الأمريكية إثر أعاصير ضربت الولايات المتحدة وسط أحوال جوية شديدة.

وأكدت أجهزة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماكلين بجنوب وسط الولاية، في بيان مقتل الشخصين، موضحة أن جهود البحث والإنقاذ لازالت متواصلة، وأن "الطواقم تستجيب لتقارير عن جرحى وأشخاص محاصرين في ملاجئهم".

وأضافت: "نقوم بعمليات بحث في مسار بطول عشرة أميال تقريبا (حوالى 16 كيلومترا)"، منبهة إلى احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا مع تكشف حجم الدمار.

// انتهى //

16:23ت م

0085





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع شخصين في أعاصير تضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.