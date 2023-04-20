شكرا لقرائتكم بمشاركة السعودية.. 7 يونيو إيقاد شعلة الأمل للألعاب العالمية لأولمبياد برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الخامسة عشرة التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 حتى 25 يونيو القادم بمشاركة 170 دولة حول العالم ، من بينهم 20 دولة عربية عن الحدث التاريخي الذي يشهد العالم ومن فوق جبال أولمبيك وبالتحديد في ساحة معبد زابيون بالعاصمة اليونانية اثينا، حيث تجري مراسم إيقاد “شعلة الأمل” الخاصة بالألعاب العالمية بنفس الطقوس التاريخية التي استخدمت في ايقاد شعلة الألعاب الاولمبية عام 1898،وكان آخر مراسم إيقاد لشعله للأولمبياد الخاص قد تم إيقادها عام 2019 خاصة بالألعاب العالمية بأبوظبي في حضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي حيث لم تقام 2022 الألعاب العالمية الشتوية بكازان .

وحددت اللجنة العليا يوم 7 يونيو وخلال مراسم إيقاد الشعلة باستخدام أشعة الشمس وبحضور كهنة وكاهنات المعبد، في جو أسطوري، حيث تٌعد هذه المراسم جزءًا أساسيًا من دورات الأولمبياد الخاص الدولي ومنذ عام 1981. ثم ستسافر إلى ألمانيا لتجوب عددًا من مدنها بداية من يوم 13 يونيو إلى أن تصل يوم 17 يونيو يوم حفل الافتتاح . .

وشعلة الأمل هي الرمز الأولمبي، الذي يجسد مفاهيم الحركة الأولمبية من قيم الصداقة والسلام، وتحمل مراسم الجري بالشعلة معاني إنسانية قيمة، بدعوة جميع مواطني ومقيمي الدولة المنظمة للألعاب للمشاركة في هذا الحدث الرياضي والإنساني الأكثر تضامنًا في العالم. وتنطلق الشعلة من أثينا إلى أن تستكمل رحلتها الى العاصمة برلين، ثم تجوب عددًا من المدن الألمانية ، وتكون محطتها الختامية في حفل الافتتاح بالاستاد الأوليمبي ببرلين، في ليلة تاريخية مرتقبة.

وتعود مراسم الجري بشعلة الأمل من خلال رجال الشرطة إلى عام 1981 عندما تأسس في ويتشيتا بولاية كنساس الأمريكية تلك المراسم بهدف دعم لاعبي الأولمبياد الخاص ووصل اليوم عدد رجال الشرطة الذين شاركوا في مراسم الجري بالشعلة أكثر من 100 ألف من رجال الشرطة حول العالم ، ولم يكن الهدف الأسمى من تلك الحملة هو جمع التبرعات بقدر ما كان هدفها هو زيادة الوعي وحث جميع أفراد المجتمع على الانضمام والمشاركة مع لاعبي الأولمبياد الخاص في أنشطتهم المختلفة ودمجهم وتقبلهم ، وكان من ثمار ذلك ظهور فكرة الرياضات الموحدة اليونافيد والتي يشارك في الفريق الواحد لاعبون من ذوى الإعاقة الفكرية مع ذويهم من غير المعاقين ، حيث وصل عدد المشاركين في رياضات اليونافيد الرياضات الموحدة حول العالم اليوم إلى مليون ونصف المليون .