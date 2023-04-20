السعودية اليوم / أمانة نجران تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك



نجران 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بعيد الفطر المبارك, من خلال تزيين الطرق والميادين بمدينة نجران ومحافظاتها وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة.

وأكدت الأمانة جاهزيتها من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ،و وضع خطة متكاملة لأعمال النظافة لساحات الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد ، وتكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم ومحال بيع الحلويات ، ومحال الحلاقة .

وأشارت أمانة نجران إلى إنهاء أعمالها في تركيب مدات الزينة على أعمدة الإنارة ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسية لمدينة نجران ومحافظاتها، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة وصيانتها، و تهيئة 92 حديقةً و 33 ممشى رياضياً و 8 منتزهات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى التعاون مع أمانة المنطقة والبلديات في الحفاظ على المرافق العامة، و الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .

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15:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.