السعودية اليوم / المياه الوطنية: نجاح الخطة التشغيلية لتوفير إمدادات المياه خلال شهر رمضان بتوزيع أكثر من 282 مليون متر مكعب



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوفير إمدادات المياه وإدارتها لموسم رمضان للعام الجاري، حيث وزعت أكثر من (282) مليون متر مكعب من مطلع 1 إلى 29 رمضان 1444هـ في جميع مناطق المملكة.

وبيّنت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن - بمشيئة الله - استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتة إلى أن خطة موسم رمضان لهذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة، مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وقالت: "نجحنا بتوزيع اكثر من (9.7) ملايين متر مكعب يومياً خلال شهر رمضان في مختلف مناطق المملكة، كما ساند ذلك استقبال الشركة طلبات العملاء عبر قنواتها الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (8004411110) لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي عملت على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-.

وأوضحت الشركة أن تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسم بالمتابعة المستمرة ومراقبة الأداء ومعالجة البلاغات، حيث هناك تنسيق مباشر ومستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمراريتها خلال شهر الكريم.

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15:18ت م

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