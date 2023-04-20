شكرا لقرائتكم لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية بالدوادمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، لقطات ساحرة لجريان سيول الريشية جنوب غرب البجادية بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع المتداول، جريان سيول الريشية بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.