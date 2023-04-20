شكرا لقرائتكم العرب والمسلمون ورؤية الهلال قديماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استدعت مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الخميس 29 رمضان، ولكن كيف كان العرب والمسلمون قديماً يقومون برؤية الهلال؟

الرؤية البصرية لهلال

كان العرب والمسلمون قديماً يعتمدون على الرؤية البصرية فقط لـ رؤية الهلال ، فلم يذكروا الحساب الفلكي في أقوالهم، واعتمدوا على إكمال الشهر ثلاثين يومًا في حال تعذّر رؤية الهلال.

ولكن ذكر البعض الآخر من الفقهاء القدامى الحساب الفلكي في إثبات رؤية الأهلية، والحساب الفلكي هو متابعة منازل القمر بالاعتماد على قواعد علميّة دقيقة.

المراصد الفلكية

واليوم يتم الاعتماد على المراصد الفلكية بتجهيزهاتها الحديثة والتقنيات المتطورة والتليسكوبات العملاقة في رؤية الهلال.

وفي هذا السياق، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،،