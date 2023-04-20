سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم طلب المحكمة الدستورية العليا من جميع الأحزاب السياسية في البلاد عقد مشاورات للاتفاق على موعد عقد الانتخابات الإقليمية والعامة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه المسألة.

واهتمت باتصال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع سلطان عُمان هيثم بن طارق حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية.

وتناولت تصريح رئيس الوزراء شهباز شريف الذي أكد رغبة باكستان في تعزيز العلاقات الأخوية مع دولة الكويت من خلال تحويلها إلى علاقة اقتصادية متبادلة.

وأشارت إلى عودة القائم بأعمال السفارة الباكستانية لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني أمس إلى العاصمة الأفغانية كابل بعد أكثر من أربعة أشهر من نجاته من محاولة اغتيال.

وأخبرت عن تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وتناقلت في الشأن الإقليمي إعلان السلطات الهندية تضرر أكثر من 100 محل تجاري جراء حريق ضخم نشب في منطقة "هوراه" بإقليم البنغال الغربي.

و تابعت صحف باكستان مستجدات الوضع في السودان، وقلق المجتمع الدولي من تجدد المعارك بين الطرفين المتقاتلين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.