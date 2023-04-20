السعودية اليوم / تخصصي بريدة ينجح بإعادة السمع لطفل بعمر السنتين



بريدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

نجح أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة من خلال مركز زراعة القوقعة من إعادة السمع لطفل بعمر السنتين، بعد إجراء جراحة دقيقة استغرقت ساعتين، للمرة الثانية في أقل من شهر، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقال تجمع القصيم الصحي: إن الطفل راجع برفقة ذويه للمستشفى وهو يعاني من ضعف سمعي حسي عصبي تام منذ الولادة في كلتا الأذنين، وقام الفريق الطبي بالمستشفى بإخضاع الطفل للفحوصات الطبية اللازمة وعلى ضوء النتائج ودراسة الحالة، قرر الفريق المعالج تحديد نوعية العلاج وإجراء عملية زراعة مكنته من استعادة السمع بصورة جيدة.

وبين التجمع أن الطفل أخضع لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف قبل البدء بإجراء العملية له والتي تمت خلال وقت قياسي "ساعتان"، واستكماله البرنامج التأهيلي بعد العملية من قبل فريق مختص في النطق والتخاطب في مركز التأهيل الطبي بالمستشفى لاستكمال تأهيله ومتابعته، لافتًا النظر إلى أن المريض تمكن من مغادرة المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

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05:28ت م

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