السعودية اليوم / جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يغادر جدة



جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم جدة.

وكان في وداع جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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05:23ت م

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