

ينبع 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

تواصل محافظة ينبع ومراكزها عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام من خلال تكليف عدد من موظفي المحافظة والمراكز من خلال أقسام الحقوق العامة والخاصة والشئون التنموية والاتصالات الإدارية ولجنة التعديات وذلك من أجل العمل على إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين من خلال أوقات الدوام من الأحد حتى الخميس من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة.

من جهة أخرى يؤدى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام بمصلى العيد بينبع بعد ذلك يستقبل المهنئين بالعيد بقصر الضيافة بالمحافظة .

// انتهى //

05:14ت م

0033





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة ينبع ومراكزها تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.