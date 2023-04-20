شكرا لقرائتكم 7 متسابقين يتنافسون على جائزة المهرة للقرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تختتم إذاعة القرآن الكريم النسخة الثامنة من مسابقة المهرة اليوم الخميس، ويتنافس في حلقتها النهائية 7 متسابقين على الهواء مباشرة.

ووصل عدد المتنافسين على جوائز المسابقة في نسختها الحالية أكثر من 7 آلاف متسابق من 35 دولة، وتأهل إلى مرحلة التصفيات النهائية على الهواء مباشرة 63 متسابقًا، موزعين على 7 مجموعات في كل مجموعة 9 متسابقين، ويتأهل من كل مجموعة متسابق واحد يصل للحلقة النهائية.

300 ألف ريال

وتبلغ جوائز المسابقة نحو 300 ألف ريال، إذ يتحصل الفائز بالمركز الأول 50 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني 40 ألف ريال، والحاصل بالمركز الثالث 30 ألف ريال، والفائز بالمركز الرابع 25 ألف ريال، والفائز بالمركز الخامس 20 ألف ريال، والحاصل على المركز السادس 15 ألف ريال، والفائز بالمركز السابع 10 آلاف ريال، بينما يحصل كل متسابق على 1000 ريال، كما أن هناك مسابقة للماهرات وفائزتين يوميًّا بألف ريال.

لجنة التحكيم

يذكر أن لجنة التحكيم في مسابقة المهرة التي انطلقت في عام 2016، تتكون من أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: صابر عبدالحكيم ويوسف الدوسري وأحمد العبيدي.