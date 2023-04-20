كل ما تود معرفته عن خوارزميات تويتر لظهور وانتشار المحتوى

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الرياض - محمد الوسيري - شرح المهندس راكان الفايزي بالتفصيل خوارزميات تويتر وأقوى أساليب التفاعل التي تزيد من ترويج المحتوى.

خوارزميات تويتر

وأشار راكان الفايزي في لقاء له مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية مع الإعلامي عبدالله المديفر، إلى أن إيلون ماسك أعلن هذه الخوارزميات لمن يُريد أن يصنع محتوى داخل تويتر.

وبحسب الفايزي، يحصل الشخص على 75 نقطة في حال بناء حوار مع الآخرين، وهي أعلى خوارزمية في تويتر، مشيرًا إلى أن الريتويت يعطي نقطة واحدة فقط، عكس ما كان يعتقد البعض.

ولفت المهندس راكان الفايزي إلى أن تصفح شخص لحسابك يعطيك 12 نقطة، والحظر يحذف 75 نقطة أيضًا، أما الرد الإضافي يضيف 13 نقطة ونصف، والإعجاب بنصف نقطة.

وتابع الفايزي، قائلًا: رؤية الفيديو لا تعطي شيء من النقاط، في حين يتم خصم 369 نقطة حال الإبلاغ عن التغريدة.