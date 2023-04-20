شكرا لقرائتكم أسعار تنافسية وعروض في أسواق المدينة المنورة قُبيل عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشهد أسواق المدينة المنورة والمراكز التجارية ومحلات بيع الهدايا والإكسسوارات وصالات عروض الحلويات والملابس والعطورات وألعاب الأطفال والمفروشات إقبالاً متزايداً قُبيّل حلول عيد الفطر، وذلك للتسوق استعداداً للاحتفال بعيد الفطر.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” جانباً من إقبال المواطنين والمقيمين لشراء السلع الخاصة بعيد الفطر من ملابس وحلويات وألعاب، حيث تجذبهم الأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي وضعتها هذه المحال لبعض الأصناف التي تدخل في كماليات الاستعداد للعيد.