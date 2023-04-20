شكرا لقرائتكم الحصيني: الأجواء صافية ومرجح أن يكون عيد الفطر الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن الحسابات الفلكية تقول إن شهر رمضان لهذا العام سيكون ناقصًا- 29 يومًا- لكن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية العمل يكون بتطابق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية فإن شوهد الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب يدخل الشهر شرعًا.

الأجواء صافية

وأضاف الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر، حسب ما تشير إليه نماذج الطقس متوقع إن شاء الله أن تكون الأجواء صافية إلى حد كبير في أماكن الترائي المشهورة في شقراء وحوطة سدير وتمير مساء اليوم الخميس 1444هـ، إن شاء الله.

وأكمل: لذا من المرجح أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة والله أعلم، ملفتًا إلى أن ذلك على غير العادة في الأيام الماضية.

استمرار الحالة المطيرة

من جانب آخر، توقع الحصيني أن تشهد باقي المناطق استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال 24 ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 29 رمضان حتى صباح الجمعة واحد شوال 1444هـ حسب تقويم أم القرى على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجازان والمحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض وغرب منطقة القصيم من المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبق برياح نشطة، إلا أن يصرفها الله تمتد إلى اليمن وعُمان والتغيير وارد لأنها توقعات والله أعلم.