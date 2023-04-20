شكرا لقرائتكم خبر فوز سعودي ويمني وتشادي بجوائز المسابقة القرآنية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، أسماء الفائزين بجوائز المسابقة القرآنية الدولية «اقرأ وارتق» في موسمها التاسع، وهم: الأول حسن فلاتة من المملكة، والثاني مصعب الوليدي من اليمن، والثالث سليمان مالوم من تشاد.

وذلك بحضور مدير إذاعة نداء الإسلام هاني بن نافع السلمي.

وتعد مسابقة اقرأ وارتق التي تقدمها إذاعة نداء الإسلام، مسابقة قرآنية دولية يتنافس فيها المتسابقون في قراءة القرآن الكريم خلال تجويده وترتيله وحفظه من مختلف دول العالم، عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور لمقر المسابقة، ويبلغ مجموع جوائزها المقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون 95 ألف ريال، موزعة على 10 فائزين، بحيث يحصل الفائز الأول على 25 ألف ريال، والثاني 15 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال، والرابع 3 آلاف ريال، فيما يحصل الفائزون من الخامس إلى العاشر على ألفي ريال لكل فائز.

فيما خصص 30 ألف ريال لمسابقة حساب الإذاعة على منصة تويتر، بحيث يتم اختيار فائز كل يوم بجائزة قدرها ألف ريال.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال حضوره إلى مقر فعاليات ختام المسابقة، شكره لفريق عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون، ممثلة في إذاعة نداء الإسلام، وللجنة التحكيم من رابطة العالم الإسلامي، مؤكدا دور هيئة الإذاعة والتلفزيون في دعم وتشجيع المسابقات التي تعنى بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه وتجويده، والتي تعد جزءا من مسؤوليتنا التي نعتز بها في بلاد الحرمين الشريفين، مهنئا في الوقت ذاته كل من شارك في هذه المسابقة، وكلهم ناجح بإذن الله، لأنهم كسبوا شرف التنافس على كتاب الله عز وجل.

أسماء الفائزين







المركز الأول حسن فلاتة من المملكة 25 ألف ريال



المركز الثاني مصعب الوليدي من اليمن 15 ألف ريال



المركز الثالث سليمان مالوم من تشاد 10 آلاف ريال



عدد المشاركات في المراحل الأولية