استفادة 121 ألف زائر لمولات الشرقية من التوعية الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد نحو 121 ألف زائر للمجمعات التجارية من فعاليات الحملة التوعوية والتثقيفية (صحتك في رمضان)، التي اختتمتها صحة الشرقية أمس، وهدفت إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال رمضان لتناول الوجبات الغذائية للصائمين واتباع الإرشادات الصحية. وتضمنت الحملة التي استهدفت جميع شرائح المجتمع وأصحاب الأمراض المزمنة، إقامة أركان توعية وتثقيف حول الصحة في رمضان، وتوزيع حقائب صحية لكبار السن ومرضى الضغط والسكر، إضافة إلى تفعيل الحملة الكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصحة الشرقية، ونشر رسائل توعوية عبر الشاشات العملاقة بالشوارع والشركات والمستشفيات والأماكن العامة. وشملت الحملة محافظات (الخبر والدمام والجبيل والقطيف وسيهات والأحساء والظهران والنعيرية والخفجي وبقيق وعريعرة وصفوى) وتضمنت جولات ميدانية في المراكز التجارية وأسواق التجزئة وزودتها بأركان للتوعية والتثقيف بالصحة في رمضان. حملة صحتك في رمضان





قدمت خدماتها لـ121 ألفا من زوار المجمعات التجارية



7 آلاف مستفيد من مرضى الضغط والسكري



200 فرقة بـ1000 متطوع زارت المحافظات المستهدفة



توزيع 10 آلاف ملصق باركود مواد توعوية وتثقيفية



تجاوز مسح الباركود التوعوي المليون



3 ملايين مشاهدة وظهور في مواقع التواصل



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