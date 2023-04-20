فرش منازل 60 أسرة محتاجة بمكة في العيد

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وتنطلق هذه المبادرة من دعم القطاع غير الربحي وتحقيقا لمستهدفات رؤية 2030؛ بالشراكة مع الداعمين الذين يؤدون دورا كبيرا في تسيير عجلة العمل الخيري ومساعدة الأسر بمختلف مجالات الدعم والرعاية انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على البذل والعطاء.
وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية مرام حميد الدين، أن هذه المبادرة التي يأتي إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة منصور عبدالله بن غامية الخيرية، تحقق رسالة الجمعية التي تعمل على تلبية الاحتياجات التنموية للأسر المنتجة، من دورات تدريب حرفية وتمكين وتأهيل لسوق العمل، وإدارة وصنع المشاريع الخاصة بهم، إضافة إلى المعارض والبازارات ومنافذ البيع والملتقيات والفعاليات، والدعم العيني والمادي لتعزيز قدرات الأسر المنتجة، وإعانتها على تلبية احتياجاتها الأساسية والمساهمة في الارتقاء بمستوى حياتها.
وأكدت أن الجمعية تساعد الأسر على تجهيز منتجاتها لتتوافق مع مستوى الإنتاج في السوق المحلي، منوهة لتعزيز روح العطاء الذي يتميز به الشعب السعودي طوال العام وبالأخص في رمضان المبارك، ومع إطلالة العيد السعيد.
أهداف المبادرة:
- تلبية الاحتياجات التنموية للأسر المنتجة
- دورات تدريب حرفية وتمكين وتأهيل لسوق العمل
- إدارة وصنع المشاريع الخاصة
- إقامة المعارض والبازارات ومنافذ البيع
- الدعم العيني والمادي لتعزيز قدرات الأسر المنتجة
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