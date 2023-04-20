زوار ومعتمرون يشاركون في حياكة كسوة الكعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتعرف الزوار والمعتمرون خلال رمضان على تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة من خلال المعرض المقام في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، إضافة إلى معرض آخر في أبراج البيت. وتهدف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من إقامة تلك المعارض إثراء تجربة ضيوف الرحمن وإبراز جهود الدولة في عنايتها بالكعبة المشرفة وكسوتها. وتمكن المعارض الزوار والمعتمرون من المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة مع خطاط كسوة الكعبة، والوقوف على المواد والأواني المستخدمة لغسل الكعبة المشرفة، إضافة إلى العود والبخور التي يتم تطيب الكعبة المشرفة بها، كما يستعرض المعرض في جنباته مراحل كسوة الكعبة المشرفة وعدد من القطع القديمة لكسوة الكعبة المشرفة. محتويات المعرض:





حياكة كسوة الكعبة المشرفة مع خطاط كسوة الكعبة.



الوقوف على المواد والأواني المستخدمة لغسل الكعبة.



العود والبخور التي يتم تطيب الكعبة المشرفة بها.



مراحل كسوة الكعبة المشرفة.



عدد من القطع القديمة لكسوة الكعبة.



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