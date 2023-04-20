شكرا لقرائتكم خبر العيد يحمل 6 رسائل لأفراد الأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود العيد ليجدد عهدنا بالفرح، ويبعث برسائل السعادة و الطمأنينة للجميع، بعد انقضاء شهر الخير والبركة.

ولكن ما الرسائل التي يحملها العيد لأفراد الأسرة وفقا لمجلس شؤون الأسرة؟.

فما بين الصبر والترابط والامتنان والمشاركة والادخار والتكافل، تأتي رسائل عيد الفطر السعيد لكل البشر.

فأولى هذه الرسائل هي الصبر الذي دائما ما يمنحنا السعادة والرضا، ثم الترابط الأسري الذي يكفل حصنا من البهجة.

وثالث رسائل العيد السعيد الامتنان، إذ يقيل العيد وتحاوطنا كل النعم بفضل الله سبحانه وتعالى.

وتأتي المشاركة كرابع رسالة، فلكل منا دور في مشاركة الفرح.

وخامسا الادخار ، حيث أموال العيديات تعد فرصة للادخار والتخطيط، وأخيرا يأتي التكافل، إذ لا يكتمل العيد إلا بالزكاة ومراعاة المحتاج.

رسائل العيد

