شكرا لقرائتكم خبر تحذير أصحاب الأمراض المزمنة من الإفراط في مأكولات العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مدينة الملك سعود الطبية أصحاب الأمراض المزمنة من بعض الأطعمة التي يتم تناولها في العيد، والتي من شأنها أن تخل بالنظام الغذائي لغالبيتهم التي تؤدي إلى مشاكل صحية، مما تحتاج إلى عناية محددة وفقا للإرشادات الطبية.

وأكدت المدينة أهمية تناول الطعام بنوعيته وكميته بناء على توصيات الأطباء والمختصين في التغذية، والحرص على تناول الأدوية في مواعيدها وحسب الجرعات الموصوفة، وقياس مؤشر السكر والضغط بانتظام ومراقبة انتظام دقات القلب خاصة بعد تناول الكثير من الحلويات الغنية بالسكر.

وأضافت: من المهم تناول الوجبات في مواعيدها وعدم تفويت أي وجبة خاصة وجبة الفطور، والاعتدال في تناول حلويات العيد، مثل المعمول والكعك وغيرها، وتجنب الإفراط فيها مهما كانت المغريات شديدة لتجنب المضاعفات الصحية، وتجنب الإكثار من تناول النشويات في العيد خاصة لمرضى السكر.

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