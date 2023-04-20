تحذير أصحاب الأمراض المزمنة من الإفراط في مأكولات العيد

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وأكدت المدينة أهمية تناول الطعام بنوعيته وكميته بناء على توصيات الأطباء والمختصين في التغذية، والحرص على تناول الأدوية في مواعيدها وحسب الجرعات الموصوفة، وقياس مؤشر السكر والضغط بانتظام ومراقبة انتظام دقات القلب خاصة بعد تناول الكثير من الحلويات الغنية بالسكر.
وأضافت: من المهم تناول الوجبات في مواعيدها وعدم تفويت أي وجبة خاصة وجبة الفطور، والاعتدال في تناول حلويات العيد، مثل المعمول والكعك وغيرها، وتجنب الإفراط فيها مهما كانت المغريات شديدة لتجنب المضاعفات الصحية، وتجنب الإكثار من تناول النشويات في العيد خاصة لمرضى السكر.
أهم النصائح
- تناول الطعام بنوعيته وكميته بناء على توصيات الأطباء
- الحرص على تناول الأدوية في مواعيدها وحسب الجرعات
- قياس مؤشر السكر والضغط ومراقبة انتظام دقات القلب
- تناول الوجبات في مواعيدها وعدم تفويت أي وجبة
- الاعتدال في تناول حلويات العيد، مثل المعمول والكعك
- تجنب الإكثار من تناول النشويات خاصة لمرضى السكر
- زيادة تناول الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية
- المحافظة على كفاءة أداء أجهزته كالكلى والمسالك البولية
- الانتظام في شرب الماء خلال اليوم بكمية لا تقل عن 8 أكواب
- تقليل استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية
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