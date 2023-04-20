نقل طلاب أم القرى عبر 490 رحلة يومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 490 رحلة يومية تنقل جامعة أم القرى طلابها من الأحياء لمقرات الجامعة المختلفة في مكة المكرمة والليث وأضم والقنفذة والجموم، بواقع 114 مسارا ميدانيا بحسب عميد شؤون الطلاب المكلف بالجامعة الدكتور عبدالله كربان.

وأوضح أن خدمات النقل الطلابي بعمادة شؤون الطلاب في جامعة أم القرى جهزت 135 حافلة لنقل الطلبة من مساكنهم إلى مقرات الجامعة المختلفة، وفقا لمعايير الجودة والأمان والسلامة، وأضاف أن معايير السلامة تضمنت مراقبة جميع الحافلات بالكاميرات وفقا للتوجيهات السامية، إضافة إلى وجود أجهزة تتبع في جميع الحافلات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية أعدت الجامعة عددا من البرامج المرتبطة بأجهزة التتبع، مثل برنامج نظم المعلومات الجغرافية، حيث يتم من خلاله متابعة حركة جميع الرحلات ومعرفة مكان كل طالب في أي وقت، وذلك بمساعدة الطلبة من خلال مسح الروابط الموجودة داخل الحافلات.

نقل طلاب أم القرى

