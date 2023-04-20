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توافد كثيف لختم القرآن بالمسجد الحرام

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شهد المسجد الحرام، الاربعاء، توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداء صلاة المغرب والعشاء والتراويح وحضور ختم القرآن، حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت، وجندت مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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