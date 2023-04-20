أنسنة ومعالجة للتشوهات برأس تنورة

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن جهودها بمحافظة راس تنورة، خلال الربع الأول من هذا العام 2023، في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة، التي تقوم عليها بشكل دوري وذلك حسب خطة رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة.

وتمثلت الجهود في الربع الأول من العام 2023، في إصلاح 3180 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة 103656شجرة وزهرة، وإصلاح 6280 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة، ودهان 7200 متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة 50 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 41710 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع 15 من حاويات النظافة، ورفع وإزالة 17 سيارة تالفة، وإصلاح 36 من محولات الكهرباء، و60 من اللوحات الإرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإزالة 2 من اللوحات الإعلانية المخالفة، وإصلاح 89 من أعمدة الإنارة المتهالكة، وتأهيل 368000 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 100 من التحويلات والحواجز الخرسانية، و2 من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الجهود والأعمال تأتي في إطار جهود البلدية الخدمية المختلفة، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، وتجميل المحافظة وإزالة التشوه البصري، وتحسين جودة الحياة والمظھر العام، مما يسھم في تحقيق مفھوم أنسنة المدن، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف البرنامج من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال مركز البلاغات 940.