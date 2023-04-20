السعودية اليوم / استراحات الرياض تسجّل نسبة إشغال 100 % خلال أيام العيد



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

إعداد وتصوير: مهند الفارس

تشكل الاستراحات خيارا مناسباً لأهالي الرياض منذ عقود لإقامة اجتماعات المعايدة على مستوى الأسر والأقارب وكذلك الأصدقاء، يدفعهم إلى ذلك تباعد المساكن على خارطة العاصمة الجغرافية المقدرة بنحو 3,115 كم2، إلى جانب ما يقدم في هذه المضافات من خدمات انعكست في السنوات الأخيرة على مستوى الخدمة والنوعية.

وسجلت قوائم الطلب على الاستراحات خلال أيام عيد الفطر المبارك معدل إشغالٍ بنسبة 100 %، وارتفاعاً في أسعار الإيجارات مقارنة بالفترة السابقة.

وفي جولة لـ "واس" على عدد من المواقع شمال الرياض، تراوحت أسعار الإيجار اليومي للاستراحات والشاليهات خلال فترة العيد ما بين 1800 إلى 3000 ريال فيما تتفاوت أسعار القاعات من 10 آلاف إلى 13 آلف ريال، ويعود ذلك إلى حجم المساحة وتنوع المرافق والمساحات الخضراء والملاعب

وتزامناً مع تزايد الطلب على الاستراحات والشاليهات في الرياض، يؤكد العديد من الملاّك حرصهم على تجهيز المواقع لاستقبال الزائرين، من خلال إعادة تأثيث الاستراحات وتزويدها بالمتطلبات التي يبحث عنها قاصديها كألعاب الأطفال، وتنظيف وتعقيم أحواض السباحة، مع الحرص على توفر أدوات السلامة في كل قسمٍ من أقسام الاستراحة.

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسإعداد وتصوير: مهند الفارستشكل الاستراحات خيارا مناسباً لأهالي الرياض منذ عقود لإقامة اجتماعات المعايدة على مستوى الأسر والأقارب وكذلك الأصدقاء، يدفعهم إلى ذلك تباعد المساكن على خارطة العاصمة الجغرافية المقدرة بنحو 3,115 كم2، إلى جانب ما يقدم في هذه المضافات من خدمات انعكست في السنوات الأخيرة على مستوى الخدمة والنوعية.وسجلت قوائم الطلب على الاستراحات خلال أيام عيد الفطر المبارك معدل إشغالٍ بنسبة 100 %، وارتفاعاً في أسعار الإيجارات مقارنة بالفترة السابقة.وفي جولة لـ "واس" على عدد من المواقع شمال الرياض، تراوحت أسعار الإيجار اليومي للاستراحات والشاليهات خلال فترة العيد ما بين 1800 إلى 3000 ريال فيما تتفاوت أسعار القاعات من 10 آلاف إلى 13 آلف ريال، ويعود ذلك إلى حجم المساحة وتنوع المرافق والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية والألعاب الأطفال إلى جانب خدمات الضيافة وتوصيل الولائم وغيرها.وتزامناً مع تزايد الطلب على الاستراحات والشاليهات في الرياض، يؤكد العديد من الملاّك حرصهم على تجهيز المواقع لاستقبال الزائرين، من خلال إعادة تأثيث الاستراحات وتزويدها بالمتطلبات التي يبحث عنها قاصديها كألعاب الأطفال، وتنظيف وتعقيم أحواض السباحة، مع الحرص على توفر أدوات السلامة في كل قسمٍ من أقسام الاستراحة.// انتهى //00:50ت م0010

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.