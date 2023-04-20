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السعودية اليوم / جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية يؤدي مناسك العمرة

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مكة المكرمة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس
أدى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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