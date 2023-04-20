السعودية اليوم / 3634 جولة رقابية ميدانية بالشرقية خلال شهر رمضان المبارك



الدمام 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك 3634 جولة رقابية ميدانية شملت الأسواق والمنشآت ومراقبة المباني ورصد عناصر التشوه البصري، نتج عنها رصد 4320 مخالفة، ورصد 77 مخالفا من الباعة الجائلين من جنسيات مختلفة، ومعالجة 4468 من البلاغات الواردة، ورفع وإزالة 263 من السيارات المهملة، كما تم رفع 68640 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات البناء، فيما بلغت كمية النفايات المرفوعة 310530 طنا، والانتهاء من تنظيف وتعقيم وصيانة 21371 من الحاويات، وتنظيف 302236 مترا مربعا من الشوارع والميادين، وأعمال تنظيف 97 من دورات المياه العامة.

وأكدت الأمانة تشديدها الرقابة الميدانية على الأسواق، والمواقع التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، بهدف توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والملوثات عن طريق الجولات الرقابية، ونشر الوعي الصحي الدائم والمستمر والرقابة المتواصلة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " مع التركيز على محلات الحلويات، والملاحم، ومحلات بيع الخضار، بهدف ضمان جودة الغذاء والسلامة الغذائية، والتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالاشتراطات البلدية، هذا بالإضافة إلى صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، التي تشهد إقبالا متزايدا خلال هذه الفترة.

وتواصل الأمانة تطبيق خطتها المعدة مسبقا ضمن استعدادها لعيد الفطر المبارك، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتهيئة مختلف المواقع الخدمية، للاحتفال بالعيد السعيد، مؤكدة استمرار أعمال الرقابة المكثفة خلال فترة العيد، على المنشآت التجارية والغذائية، في الأسواق، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.