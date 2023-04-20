السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف وبلدياتها تستكمل الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر المبارك



سكاكا 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أكملت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر المبارك في المنطقة ومحافظاتها من خلال تهيئة المواقع وإعداد خطة تتضمن حزمة من الفعاليات المتنوعة لمشاركة الأهالي الفرحة بالعيد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان إن الأمانة وبلدياتها بدأت منذ وقت مبكر تنفيذ خطة الاستعداد للعيد من خلال تجميل وتحسين مداخل المدن والمحاور الرئيسية، وصيانة شبكات الإنارة والمتنزهات والحدائق وألعاب الأطفال والنوافير والمجسمات الجمالية، وتهيئة المرافق والخدمات ودورات المياه لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر متطلبات السلامة للألعاب.

وتضمنت الاستعدادات تركيب اللوحات والشاشات والزينة المضيئة للتعبير عن هذه المناسبة السعيدة بتوجيهات من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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