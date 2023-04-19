وزير الحج عن صورتين للحرم المكي: من غياب محزن لامتلاء مفرح

نشر وزير الحج والعمرة في السعودية توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، صورتين للمسجد الحرام بينهما 3 سنوات، حيث التقطت الأولى عام 1441هـ والثانية 1444هـ، معلقاً "من غياب محزن، إلى امتلاء مفرح". وأضاف الربيعة: "الحمد لله على فضله ومنّته، فقد زال الوباء، وعاد المسلمون لأداء العمرة؛ وزيارة الحرمين الشريفين"، مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على اهتمامهما براحة وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن. وتوضح الصورة الأولى كيف أن الحرم كان خاليا من المصلين والمعتمرين عام 1441 هـ إبان جائحة كورونا، فيما التقطت الصورة الثانية خلال شهر رمضان من هذا العام وقد أظهرت الحرم وهو مليء بالمصلين والمعتمرين بالكامل.



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