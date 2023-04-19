السعودية اليوم / وحدة الزائر الصغير… أنشطة تثقيفية ومبادرات قيّمة لزوار المسجد النبوي من فئة الأطفال



المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

تقوم إدارة الخدمات الاجتماعية من خلال وحدة الزائر الصغير بوكالة شؤون المسجد النبوي بالاهتمام بزوار المسجد النبوي من فئة صغار السن، حيث تعمل الوحدة على خدمة الأطفال بالمسجد النبوي الشريف، على مدار السنة بعدد من البرامج والمبادرات، كما تعتني بتنظيم زيارة أطفال مدارس منطقة المدينة المنورة، وكذلك تنظم برنامج زيارة متكامل يشمل صلاتهم في المسجد النبوي الشريف، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضي الله عنهما، ثم زيارة معرض نوادر المسجد النبوي، ومعرض المخطوطات المسجد النبوي، ومكتبة المسجد النبوي، وفي ختام زيارتهم تقدم لهم الهدايا.

كما تقدم نشاطاً تثقيفياً للأطفال من عمر 6 - 10 سنوات للحد من السلوكيات السلبية أثناء صلاة التراويح تُوزَّع فيها كراسات وألوان في المنطقة المخصصة لجلوسهم في الساحتين الغربية والشرقية للمسجد النبوي، والاستفادة من وقتهم حتى تنتهي صلاة التراويح يوميًّا.

// انتهى //

22:18ت م

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