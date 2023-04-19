السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم



المدينة المنورة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين والزوار في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي التي تشھد إقبالاً كبیراً من الزوار والمصلين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسعت الوكالة على تنفیذ خطة میدانیة متكاملة بالتعاون مع الجھات الأمنية تسهيلاً وتيسيراً على زوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وعملت الوكالة على تھیئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به وذلك من أجل أن یظھر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به لینعم زوار مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان.

وكثفت الوكالة من جھودھا للتأكد من اكتمال جمیع الخدمات وتسخیر التقنیات والتطبیقات الحدیثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي.

كما أولت وكالة شؤون المسجد النبوي اهتمامًا كبيًا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة "برايل".

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21:41ت م

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