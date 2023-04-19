السعودية اليوم / مستوطنون يهدمون محال تجارية جنوب الضفة الغربية



القدس المحتلة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

هدم مستوطنون اليوم خمسة محال تجارية تقع في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل راتب الجبور أن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال هدموا خمسة محال تجارية في البلدة القديمة، وذلك تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة.

وفي مدينة بيت لحم هاجم مستوطنون قرية كيسان واعتدوا على المزارعين واستوالوا على بعض مواشيهم في إطار اعتدءاتهم اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً بعد الاعتداء عليه بالضرب على حاجز زعترة شمال الضفة الغربية.

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21:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.