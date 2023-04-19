

نيامي 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 30 طنا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة غاوي بإقليم طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 3.100 فرد بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية النيجر للعام 2023م.

ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 5.145 سلة غذائية في النيجر، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.

// انتهى //

21:15ت م

0124





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 30 طنا من السلال الغذائية في مدينة غاوي بإقليم طاوا بجمهورية النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.