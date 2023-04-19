السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 32 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين في بلدة الناعمة بجمهورية لبنان



بيروت 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

وتوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 32 طنا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.

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21:07ت م

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