سياسي / وزير خارجية مصر يؤكد أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في السودان



القاهرة 28 رمضان 1444 هـ الموافق 19 أبريل 2023 م واس

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري اليوم من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تناول تطورات الأزمة في السودان.

وشدد الوزير شكري على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم في إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق.

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21:06ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.