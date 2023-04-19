بيان من السفارة في لندن حول الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة

الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة . دعت سفارة المملكة في لندن المواطنين الراغبين بالقدوم إلى المملكة المتحدة مراعاة التعليمات الواردة في وأكدت ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب. وأوضحت السفارة أن الحصول على الإعفاء لا يضمن دخول من تم رفض تأشيرتهم سابقًا، أو من تجاوز بقاؤهم في بريطانيا المدة المسموح بها خلال زيارتهم السابقة، ونصحت من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية.



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